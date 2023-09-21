Вражеская ракетная атака на Киевщину: есть пострадавший и повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Киевской области в результате ракетной атаки армии рф в четверг утром, 21 июня, один человек пострадал, повреждены помещения больницы и дома, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и полицию Киевской области.
Детали
По предварительным данным прокуратуры из-за вражеской атаки по Киевщине пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног. В свою очередь в полиции сообщают о двух пострадавших.
На территории Киевской области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. Из-за атаки повреждены больница и дома.
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
В результате падения обломков в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар, а также были травмированы семь человек, среди них - ребенок.
Во время ночной вражеской атаки на Киев силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 ракет.