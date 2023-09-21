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Ворожа атака на Київ: семеро людей постраждало, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 251628 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа, а також було травмовано семеро людей, серед них - дитина. Про це повідомяє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Також палають 2 автівки. У двоповерховому будинку поруч вибито вікна. 

Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

У Дарницькому районі наразі семеро постраждалих. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

Нагадаємо

Унаслідок ворожої атаки на столицю Україну пролунали вибухи у декількох районах міста. Унаслідок роботи ППО впали уламки. Відповідні служби прямують у Голосіївський та Дарницькій райони, водночас у Святошинському районі зникло світло

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