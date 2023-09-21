Ворожа атака на Київ: семеро людей постраждало, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа, а також було травмовано семеро людей, серед них - дитина. Про це повідомяє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Також палають 2 автівки. У двоповерховому будинку поруч вибито вікна.
Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.
У Дарницькому районі наразі семеро постраждалих. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.
У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.
У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.
Нагадаємо
Унаслідок ворожої атаки на столицю Україну пролунали вибухи у декількох районах міста. Унаслідок роботи ППО впали уламки. Відповідні служби прямують у Голосіївський та Дарницькій райони, водночас у Святошинському районі зникло світло