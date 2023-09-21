Вражеская атака на Киев: семь человек пострадали, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В результате падения обломков в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар, а также были травмированы семь человек, среди них - ребенок. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Также горят 2 автомобиля. В двухэтажном доме рядом выбиты окна.
Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет.
В Дарницком районе на данный момент семеро пострадавших. Троих (среди них 9-летняя девочка) госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.
В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.
В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики восстановили электроснабжение.
Напомним
В результате вражеской атаки на столицу Украины прозвучали взрывы в нескольких районах города. В результате работы ПВО упали обломки. Соответствующие службы направляются в Голосеевский и Дарницкий районы, в то же время в Святошинском районе пропал свет