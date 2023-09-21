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Ворожий удар по Києву: уламки збитих цілей упали у декількох районах

Ворожий удар по Києву: уламки збитих цілей упали у декількох районах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок ворожої атаки на столицю Україну пролунали вибухи у декількох районах міста. Унаслідок роботи ППО впали уламки. Відповідні служби прямують у Голосіївський та Дарницькій райони, водночас у Святошинському районі зникло світло. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

Виклик відповідних служб відбувся у Дарницькій та Голосіївський райони Києва. У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води, проте екстренні служби вже працюють.

Київська МВА пише, що унаслідок роботи ППО по ворожим цілям уламки ракет упали у Дарницькому та Голосіївському районах.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу. 

Нагадаємо

У Києві було чутно вибухи. Київська МВА повідомляє про роботу ППО.

Українські Національні Новини

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