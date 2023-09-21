Ворожий удар по Києву: уламки збитих цілей упали у декількох районах

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Виклик відповідних служб відбувся у Дарницькій та Голосіївський райони Києва. У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води, проте екстренні служби вже працюють.

Київська МВА пише, що унаслідок роботи ППО по ворожим цілям уламки ракет упали у Дарницькому та Голосіївському районах.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу.

Нагадаємо

У Києві було чутно вибухи. Київська МВА повідомляє про роботу ППО.