Ворожий удар по Києву: уламки збитих цілей упали у декількох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок ворожої атаки на столицю Україну пролунали вибухи у декількох районах міста. Унаслідок роботи ППО впали уламки. Відповідні служби прямують у Голосіївський та Дарницькій райони, водночас у Святошинському районі зникло світло. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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Виклик відповідних служб відбувся у Дарницькій та Голосіївський райони Києва. У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води, проте екстренні служби вже працюють.
Київська МВА пише, що унаслідок роботи ППО по ворожим цілям уламки ракет упали у Дарницькому та Голосіївському районах.
У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу.
Нагадаємо
У Києві було чутно вибухи. Київська МВА повідомляє про роботу ППО.