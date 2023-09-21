Вражеский удар по Киеву: осколки сбитых целей упали в нескольких районах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В результате вражеской атаки на столицу Украины прозвучали взрывы в нескольких районах города. В результате работы ПВО упали осколки. Соответствующие службы направляются в Голосеевский и Дарницкий районы, в то же время в Святошинском районе исчез свет. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
Вызов соответствующих служб состоялся в Дарницкий и Голосеевский районы Киева. В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды, однако экстренные службы уже работают.
Киевская МВА пишет, что в результате работы ПВО осколки вражеских целей упали в Дарницком и Голосеевском районах.
В Шевченковском районе осколки попали в газовую трубу.
Напомним
В Киеве было слышно взрывы. Киевская МВА сообщает о работе ПВО.