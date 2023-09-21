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Вражеский удар по Киеву: осколки сбитых целей упали в нескольких районах

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В результате вражеской атаки на столицу Украины прозвучали взрывы в нескольких районах города. В результате работы ПВО упали осколки. Соответствующие службы направляются в Голосеевский и Дарницкий районы, в то же время в Святошинском районе исчез свет. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Вызов соответствующих служб состоялся в Дарницкий и Голосеевский районы Киева. В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды, однако экстренные службы уже работают.

Киевская МВА пишет, что в результате работы ПВО осколки вражеских целей упали в Дарницком и Голосеевском районах.

В Шевченковском районе осколки попали в газовую трубу. 

Напомним

В Киеве было слышно взрывы. Киевская МВА сообщает о работе ПВО.

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