Вражеский удар по Киеву: осколки сбитых целей упали в нескольких районах

Детали

Вызов соответствующих служб состоялся в Дарницкий и Голосеевский районы Киева. В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды, однако экстренные службы уже работают.

Киевская МВА пишет, что в результате работы ПВО осколки вражеских целей упали в Дарницком и Голосеевском районах.

В Шевченковском районе осколки попали в газовую трубу.

Напомним

В Киеве было слышно взрывы. Киевская МВА сообщает о работе ПВО.