Ворожа ракетна атака на Київщину: є постраждалий та пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Київській області внаслідок ракетної атаки армії рф у четвер вранці, 21 червня, одна людина постраждала, пошкоджені приміщення лікарні та будинки, повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та поліцію Київщини.
Деталі
За попередніми даними прокуратури через ворожу атаку по Київщині постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг. Своєю чергою в поліції повідомляють про двох потерпілих.
На території Київщини виявлені збиті уламки ворожих ракет. Через атаку пошкоджено лікарню та будинки.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа, а також було травмовано семеро людей, серед них - дитина.
Під час нічної ворожої атаки на Київ силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет.