У небі над Києвом знищили понад 20 ворожих цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Київ силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет. Про це повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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"Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.
Також відомо, що семеро людей постраждали.