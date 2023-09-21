У небі над Києвом знищили понад 20 ворожих цілей

Цитата

"Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.

Також відомо, що семеро людей постраждали.