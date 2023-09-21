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У небі над Києвом знищили понад 20 ворожих цілей

У небі над Києвом знищили понад 20 ворожих цілей

Київ • УНН

 • 147570 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Київ силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет. Про це повідомляє Київська МВА, пише УНН.

Цитата

"Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.

Також відомо, що семеро людей постраждали.

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