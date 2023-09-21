В небе над Киевом уничтожили более 20 вражеских целей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Киев силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 ракет. Об этом сообщает Киевская МВА, пишет УНН.
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"Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей", - говорится в сообщении.
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В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили.
Также известно, что семь человек пострадали.