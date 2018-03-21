Вратарь "Зари" может перейти к действующему чемпиону Италии "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Итальянский гранд “Ювентус” заинтересовался голкипером луганской “Зари” Андреем Луниным, информирует УНН со ссылкой на Calciomercato.
О заинтересованности в лице 19-летнего кипера рассказал его агент Ираклий Хведелани.
“Я получил несколько предложений по Лунину от австрийцев с „Зальцбурга“ и „Ювентуса“, но пока ничего особенного. „Заря“ готова продать вратаря следующим летом, но только если он получит хорошее предложение. Минимальная цена за Лунина — 6 млн. Евро”, — сказал агент.
Стоит отметить, что в нынешней кампании Лунин сыграл 28 матчей в воротах луганчан и в восьми из них голов не пропускал.
Как сообщал УНН, испанский клуб также проявлял заинтересованность в лице Луннина.