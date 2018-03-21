Воротар "Зорі" може перейти до чинного чемпіона Італії "Ювентуса"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Італійський гранд “Ювентус” зацікавився голкіпером луганської “Зорі” Андрієм Луніним, інформує УНН з посиланням на Calciomercato.
Про зацікавленість в особі 19-річного кіпера розповів його агент Іраклій Хведелані.
“Я отримав кілька пропозицій по Луніну від австрійців із „Зальцбурга“ і „Ювентуса“, але поки нічого особливого. „Зоря“ готова продати воротаря наступного літа, але тільки якщо він отримає хорошу пропозицію. Мінімальна ціна за Луніна — 6 млн. євро”, — сказав агент.
Варто відзначити, що у нинішній кампанії Лунін відіграв 28 матчів на воротах луганчан і в восьми із них голів не пропускав.
Як повідомляв УНН, іспанський клуб також виявляв зацікавленість в особі Лунніна.