Воротар "Зорі" може перейти до чинного чемпіона Італії "Ювентуса"

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Італійський гранд “Ювентус” зацікавився голкіпером луганської “Зорі” Андрієм Луніним, інформує УНН з посиланням на Calciomercato.

Про зацікавленість в особі 19-річного кіпера розповів його агент Іраклій Хведелані.

“Я отримав кілька пропозицій по Луніну від австрійців із „Зальцбурга“ і „Ювентуса“, але поки нічого особливого. „Зоря“ готова продати воротаря наступного літа, але тільки якщо він отримає хорошу пропозицію. Мінімальна ціна за Луніна — 6 млн. євро”, — сказав агент.

Варто відзначити, що у нинішній кампанії Лунін відіграв 28 матчів на воротах луганчан і в восьми із них голів не пропускав.

Як повідомляв УНН, іспанський клуб також виявляв зацікавленість в особі Лунніна.

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