Воронцовский дворец, Дом Зонтага и не только: во время удара рф по Одессе пострадали 9 объектов из охранной зоны ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В результате вражеского обстрела в ночь на 25 сентября в Одессе пострадали 9 объектов из охранной зоны ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на Минкульт.
Детали
По данным МКИП, в результате ракетного обстрела были повреждены 9 объектов культурного наследия:
▪️ Воронцовский дворец;
▪️ Дом Марини, Ашкинази;
▪️ Дом Серато и Верани;
▪️ Дом доходный Лерхе;
▪️ Дом Зонтага;
▪️ Дворец (объем фасадного здания);
▪️ Дворец Лопухина, Ралли, отель “Лондонский”;
▪️ Дом Золотарева, Масса.
Значительные повреждения получил Морвокзал.
Добавим
Кроме того, по данным ведомства, в Нерубайской территориальной громаде Одесской области повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.
“Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное”, — подчеркнул в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
Напомним
Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами из приморско-ахтарска, крылатыми ракетами “Калибр” — с Черного моря из районов Феодосии и Новороссийска, а ракетами “Оникс” — из района Севастополя.
Во время ночной атаки зафиксирован запуск 12 крылатых ракет “Калибр”, 2 противокорабельные ракеты П-800 “Оникс”, 19 ударных БпЛА “Shahed-136/131”. Уничтожено 11 “Калибров” и 19 “шахедов”.
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг попал в припортовую инфраструктуру, в частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которое уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, его ликвидировали.