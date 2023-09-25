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Воронцовский дворец, Дом Зонтага и не только: во время удара рф по Одессе пострадали 9 объектов из охранной зоны ЮНЕСКО

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В результате вражеского обстрела в ночь на 25 сентября в Одессе пострадали 9 объектов из охранной зоны ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

По данным МКИП, в результате ракетного обстрела были повреждены 9 объектов культурного наследия:

▪️ Воронцовский дворец;

▪️ Дом Марини, Ашкинази;

▪️ Дом Серато и Верани;

▪️ Дом доходный Лерхе;

▪️ Дом Зонтага;

▪️ Дворец (объем фасадного здания);

▪️ Дворец Лопухина, Ралли, отель “Лондонский”;

▪️ Дом Золотарева, Масса.

Значительные повреждения получил Морвокзал.

Добавим

Кроме того, по данным ведомства, в Нерубайской территориальной громаде Одесской области повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.

“Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное”, — подчеркнул в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Напомним

Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами из приморско-ахтарска, крылатыми ракетами “Калибр” — с Черного моря из районов Феодосии и Новороссийска, а ракетами “Оникс” — из района Севастополя.

Во время ночной атаки зафиксирован запуск 12 крылатых ракет “Калибр”, 2 противокорабельные ракеты П-800 “Оникс”, 19 ударных БпЛА “Shahed-136/131”. Уничтожено 11 “Калибров” и 19 “шахедов”.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг попал в припортовую инфраструктуру, в частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которое уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, его ликвидировали.

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