Нічна атака рф: у ПС ЗСУ повідомили, звідки ворог запускав дрони та ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські військ уночі атакували України ударними дронами з приморсько-ахтарська, крилатими ракетами "Калібр" - із Чорного моря з районів Феодосії та новоросійська, а ракетами "Онікс" - із району Севастополя, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «Калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:
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- 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;
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- 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;
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- 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:
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- 11 крилатих ракет «Калібр»;
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- 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
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Окрім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.
Нагадаємо
Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.