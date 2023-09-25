Ночная атака рф: в ВС ВСУ сообщили, откуда враг запускал дроны и ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами из приморско-ахтарска, крылатыми ракетами "Калибр" - из Черного моря из районов Феодосии и новороссийска, а ракетами "Оникс" - из района Севастополя, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 25 сентября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» и ударными БпЛА типа «Shahed». Пуски «шахедов» осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск -рф), «Калибров» – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), «Ониксов» – из района Севастополя", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всего, во время ночной атаки, зафиксировано 33 средства воздушного нападения:
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- 12 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;
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- 2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс»;
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- 19 ударных БпЛА «Shahed-136/131».
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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено:
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- 11 крылатых ракет «Калибр»;
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- 19 ударных БпЛА «Shahed-136/131».
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Кроме того, за прошедшие сутки 24 сентября 2023 противовоздушной уничтожено три ударных БПЛА «Ланцет» и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил осуществила более трех десятков самолетовылетов, треть из них – на огневое поражение противника.
Напомним
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг попал в припортовую инфраструктуру, в частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которое уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, его ликвидировали.