Воронцовський палац, Будинок Зонтага і не тільки: під час удару рф по Одесі постраждали 9 об’єктів із охоронної зони ЮНЕСКО

Деталі

За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень 9 об’єктів культурної спадщини:

▪️ Воронцовський палац;

▪️ Будинок Маріні, Ашкіназі;

▪️ Будинок Серато і Верані;

▪️ Будинок прибутковий Лерхе;

▪️ Будинок Зонтага;

▪️ Палац (об’єм фасадної будівлі);

▪️ Палац Лопухіна, Раллі, готель “Лондонський”;

▪️ Будинок Золотарьова, Маса.

Значних пошкоджень зазнав Морвокзал.

Додамо

Крім того, за даними відомства, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.

“Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне”, — наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо

Російські війська уночі атакували Україну ударними дронами з приморсько-ахтарська, крилатими ракетами “Калібр” — із Чорного моря з районів Феодосії та новоросійська, а ракетами “Онікс” — із району Севастополя.

Під час нічної атаки зафіксовано запуск 12 крилатих ракет “Калібр”, 2 протикорабельні ракети П-800 “Онікс”, 19 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Знищено 11 “Калібрів” і 19 “шахедів”.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.