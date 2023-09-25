Воронцовський палац, Будинок Зонтага і не тільки: під час удару рф по Одесі постраждали 9 об’єктів із охоронної зони ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 вересня в Одесі постраждали 9 об’єктів із охоронної зони ЮНЕСКО, передає УНН із посиланням на Мінкульт.
Деталі
За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень 9 об’єктів культурної спадщини:
▪️ Воронцовський палац;
▪️ Будинок Маріні, Ашкіназі;
▪️ Будинок Серато і Верані;
▪️ Будинок прибутковий Лерхе;
▪️ Будинок Зонтага;
▪️ Палац (об’єм фасадної будівлі);
▪️ Палац Лопухіна, Раллі, готель “Лондонський”;
▪️ Будинок Золотарьова, Маса.
Значних пошкоджень зазнав Морвокзал.
Додамо
Крім того, за даними відомства, в Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.
“Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне”, — наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Нагадаємо
Російські війська уночі атакували Україну ударними дронами з приморсько-ахтарська, крилатими ракетами “Калібр” — із Чорного моря з районів Феодосії та новоросійська, а ракетами “Онікс” — із району Севастополя.
Під час нічної атаки зафіксовано запуск 12 крилатих ракет “Калібр”, 2 протикорабельні ракети П-800 “Онікс”, 19 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Знищено 11 “Калібрів” і 19 “шахедів”.
Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.