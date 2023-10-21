Враг утром в очередной раз ударил по Херсонской области, есть раненый

Детали

По данным следствия, 21 октября около 11:35 военными ВС рф осуществлен обстрел Станиславской громады Херсонской области.

"Травмирован местный житель. Ему оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии рф. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В течение 20 октября российские оккупанты нанесли 57 ударов по Херсонской области. В результате чего один человек погиб и еще один был травмирован.