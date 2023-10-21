Ворог зранку вчергове вдарив по Херсонщині, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні зранку вдарили по Херсонській області, є поранена людина, повідомили у суботу у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 21 жовтня близько 11:35 військовими зс рф здійснено обстріл Станіславської громади Херсонської області.
"Травмовано місцевого жителя. Йому надано медичну допомогу на місці", - ідеться у повідомленні.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Протягом 20 жовтня російські окупанти завдали 57 ударів по Херсонській області. Унаслідок чого одна людина загинула та ще одна була травмована.