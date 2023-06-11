Враг нанес удар по селу на Харьковщине кассетными боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Россияне ударили по селу Циркуны на Харьковщине. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
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«Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами», - написал Синегубов в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.
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Сегодня на Херсонщине враг ударил по поселку Казацкое двумя управляемыми авиабомбами, одна из которых упала недалеко от детского сада.