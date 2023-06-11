Ворог завдав удар по селу на Харківщині касетними боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Росіяни вдарили по селу Циркуни на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами», - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.
Він додав, що профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
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Додамо
Сьогодні на Херсонщині ворог вдарив по селищу Козацьке двома керованими авіабомбами, одна з яких впала неподалік дитячого садка.