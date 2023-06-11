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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Ворог завдав удар по селу на Харківщині касетними боєприпасами

Київ • УНН

 • 282599 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Росіяни вдарили по селу Циркуни на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог завдав удар по селу на Харківщині касетними боєприпасами

Цитата

«Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами», - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківщина: росіяни атакували область "Шахедами", обстріляли аміакопровід та пошкодили три будинки

Додамо

Сьогодні на Херсонщині ворог вдарив по селищу Козацьке двома керованими авіабомбами, одна з яких впала неподалік дитячого садка. 

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