Ворог завдав удар по селу на Харківщині касетними боєприпасами

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«Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами», - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.

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Додамо

Сьогодні на Херсонщині ворог вдарив по селищу Козацьке двома керованими авіабомбами, одна з яких впала неподалік дитячого садка.