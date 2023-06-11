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Ворог вдарив по Козацькому на Херсонщині керованими авіабомбами, одна впала біля дитсадка

Київ • УНН

 • 824225 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Російська авіація вдарила по Козацькому у Херсонській області. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення обласної військової адміністрації.

Ворог вдарив по Козацькому на Херсонщині керованими авіабомбами, одна впала біля дитсадка

Цитата

«На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша – поблизу дитячого садочка. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає», - повідомили в ОВА.

В обладміністрації також показали фото наслідків удару.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщина: на тимчасово окупованому лівому березі загинуло троє людей, 10 - зникли

Контекст

Окупанти продовжують регулярно завдавати удари по Херсонській області значні території якої затоплені після підриву дамби Каховської ГЕС. Наприклад за добу 10 червня, окупанти за добу 41 рази обстріляли Херсонщину.

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