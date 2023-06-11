Ворог вдарив по Козацькому на Херсонщині керованими авіабомбами, одна впала біля дитсадка

Цитата

«На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша – поблизу дитячого садочка. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає», - повідомили в ОВА.

В обладміністрації також показали фото наслідків удару.

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Контекст

Окупанти продовжують регулярно завдавати удари по Херсонській області значні території якої затоплені після підриву дамби Каховської ГЕС. Наприклад за добу 10 червня, окупанти за добу 41 рази обстріляли Херсонщину.