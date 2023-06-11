Херсонщина: на тимчасово окупованому лівому березі загинуло троє людей, 10 - зникли
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини у Голопристанській громаді загинули троє людей. У селі Кардашинка 10 осіб вважають зниклими. Про це пише Суспільне з посиланням на керівницю Голопристанської МВА Світлану Лінник, передає УНН.
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Також Лінник зазначила, що підтоплення наразі спостерігаються, проте рівень води спадає.
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"Велика та Мала Кардашинка — десь під вікна, десь іще під дах вода, але потроху спадає. Трасу вже видно. Вчора волонтери доставляли гуманітарну допомогу, бо в селі люди перебувають у критичних умовах, на незахищених територіях, у наметах. Добровольці з нашої громади надають допомогу, підвозять їжу та воду, евакуйовують. Світла немає, газу немає, зв'язок майже відсутній. З берегової лінії теж вода відходить, і люди цьому радіють", — сказала керівник Голопристанської МВА.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти вивозять свою техніку з Херсонського напрямку.