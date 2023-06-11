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Херсонщина: на временно оккупированном левом берегу погибли три человека, 10 - пропали

Киев • УНН

 • 222230 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На временно оккупированном левом берегу Херсонщины в Голопристанской общине погибли три человека. В селе Кардашинка 10 человек считают пропавшими без вести. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на руководительницу Голопристанской МВА Светлану Линник, передает УНН.

Херсонщина: на временно оккупированном левом берегу погибли три человека, 10 - пропали

Детали

Также Линник отметила, что подтопления пока наблюдаются, однако уровень воды спадает.

Цитата

"Большая и Малая Кардашинка — где-то под окна, где-то еще под крышу вода, но понемногу спадает. Трассу уже видно. Вчера волонтеры доставляли гуманитарную помощь, потому что в селе люди находятся в критических условиях, на незащищенных территориях, в палатках. Добровольцы из нашей громады оказывают помощь, подвозят еду и воду, эвакуируют. Света нет, газа нет, связь почти отсутствует. С береговой линии тоже вода отходит, и люди этому радуются", — сказала руководитель Голопристанской МВА.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты вывозят свою технику с Херсонского направления. 

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