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Ворог переміщує свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку - Маляр 

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти вивозять свою техніку з Херсонського напрямку. У більшості це підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії, повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН

Ворог переміщує свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку - Маляр 

Цитата

"За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії”, - повідомляє Маляр.

Доповнення

Також Маляр пояснила, які в окупантів були причини вчинення теракту на Каховській ГЕС.

"Зараз, стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ”, - повідомила заступниця очільника Міноборони.

Заступниця очільника Міноборони також пояснила, що підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

"Також, руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області", - зазначила Маляр.

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