Враг перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты вывозят свою технику с Херсонского направления. В большинстве это подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии, сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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"По имеющейся информации стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии”, - сообщает Маляр.
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Также Маляр объяснила, какие у оккупантов были причины совершения теракта на Каховской ГЭС.
"Сейчас, становится очевидным цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ”, - сообщила заместитель главы Минобороны.
Заместитель главы Минобороны также пояснила, что подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.
"Также, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области", - отметила Маляр.
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