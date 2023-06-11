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Враг перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты вывозят свою технику с Херсонского направления. В большинстве это подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии, сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН

Враг перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления - Маляр

Цитата

"По имеющейся информации стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии”, - сообщает Маляр.

Дополнение

Также Маляр объяснила, какие у оккупантов были причины совершения теракта на Каховской ГЭС.

"Сейчас, становится очевидным цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ”, - сообщила заместитель главы Минобороны.

Заместитель главы Минобороны также пояснила, что подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

"Также, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области", - отметила Маляр.

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