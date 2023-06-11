На Лівобережжі змило склади зброї ворога: течія несе в море та до берегів боєприпаси та міни

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"Окупанти вибудовували там декілька смуг оборони – в тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань. Серед них облаштовувались і позиції – коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи – вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю.

В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку", – розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Через підрив росіянами Каховської ГЕС на узбережжя Одеси течія приносить різні предмети, зокрема і вибухонебезпечні.