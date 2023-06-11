На Лівобережжі змило склади зброї ворога: течія несе в море та до берегів боєприпаси та міни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. По зоні затоплення на Херсонщині рознесло боєприпаси та міни, які несуть потенційну небезпеку. Про це повідомляє речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Окупанти вибудовували там декілька смуг оборони – в тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань. Серед них облаштовувались і позиції – коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи – вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю.
В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку", – розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Нагадаємо
Через підрив росіянами Каховської ГЕС на узбережжя Одеси течія приносить різні предмети, зокрема і вибухонебезпечні.