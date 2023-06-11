На Левобережье смыло склады оружия врага: течение несет в море и к берегам боеприпасы и мины

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"Оккупанты выстраивали там несколько полос обороны – в том числе и минно-взрывные заграждения, которые состояли из нескольких рядов заминирований. Среди них обустраивались и позиции – когда первый паводковый подъем воды залил их блиндажи и окопы – уже тогда они потеряли часть личного состава и оружие.

В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились и их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может нести опасность", – рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на побережье Одессы течение приносит различные предметы, в том числе и взрывоопасные.