Поліцейські попереджають про небезпеку відвідування водойм Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС на узбережжя Одеси течія приносить різні предмети, зокрема і вибухонебезпечні. Варто утриматись від купання у Чорному морі, а також в деяких річках. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, пише УНН.
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“Утримуйтесь від відвідування пляжів та від купання в Чорному морі, а також в річках, які протоками пов'язані з Дніпром, Південним Бугом, Інгулом, Інгульцем та Бузьким лиманом. У воді можуть міститися збудники небезпечних інфекційних хвороб.
Зараз течією в море зносить різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які в будь-який момент можуть здетонувати”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повеневі потоки можуть нести й отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.
Також варто уникати стихійних ринків та утриматись від придбання морепродуктів сумнівного походження.