Полицейские предупреждают об опасности посещения водоемов Одесской области

Цитата

“Воздержитесь от посещения пляжей и от купания в Черном море, а также в реках, которые проливами связаны с Днепром, Южным Бугом, Ингулом, Ингульцом и Бугским лиманом. В воде могут содержаться возбудители опасных инфекционных болезней.

Сейчас течением в море сносит различные типы мин и взрывоопасные предметы, которые в любой момент могут сдетонировать”, - говорится в сообщении.

Детали

Наводнение потоки могут нести и ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

Также следует избегать стихийных рынков и воздержаться от приобретения морепродуктов сомнительного происхождения.