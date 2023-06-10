Полицейские предупреждают об опасности посещения водоемов Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на побережье Одессы течение приносит различные предметы, в том числе и взрывоопасные. Стоит воздержаться от купания в Черном море, а также в некоторых реках. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.
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“Воздержитесь от посещения пляжей и от купания в Черном море, а также в реках, которые проливами связаны с Днепром, Южным Бугом, Ингулом, Ингульцом и Бугским лиманом. В воде могут содержаться возбудители опасных инфекционных болезней.
Сейчас течением в море сносит различные типы мин и взрывоопасные предметы, которые в любой момент могут сдетонировать”, - говорится в сообщении.
Детали
Наводнение потоки могут нести и ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.
Также следует избегать стихийных рынков и воздержаться от приобретения морепродуктов сомнительного происхождения.