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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Полицейские предупреждают об опасности посещения водоемов Одесской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на побережье Одессы течение приносит различные предметы, в том числе и взрывоопасные. Стоит воздержаться от купания в Черном море, а также в некоторых реках. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.

Полицейские предупреждают об опасности посещения водоемов Одесской области

Цитата 

“Воздержитесь от посещения пляжей и от купания в Черном море, а также в реках, которые проливами связаны с Днепром, Южным Бугом, Ингулом, Ингульцом и Бугским лиманом. В воде могут содержаться возбудители опасных инфекционных болезней. 

Сейчас течением в море сносит различные типы мин и взрывоопасные предметы, которые в любой момент могут сдетонировать”, - говорится в сообщении.

Детали 

Наводнение потоки могут нести и ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

Также следует избегать стихийных рынков и воздержаться от приобретения морепродуктов сомнительного происхождения.

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