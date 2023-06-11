Враг ударил по Казацкому на Херсонщине управляемыми авиабомбами, одна упала возле детсада
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская авиация ударила по Казацкому в Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение областной военной администрации.
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«На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая – вблизи детского сада. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет», - сообщили в ОГА.
В обладминистрации также показали фото последствий удара.
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Контекст
Оккупанты продолжают регулярно наносить удары по Херсонской области значительные территории которой затоплены после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Например за сутки 10 июня, оккупанты за сутки 41 раза обстреляли Херсонщину.