Враг ударил по Казацкому на Херсонщине управляемыми авиабомбами, одна упала возле детсада

Цитата

«На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая – вблизи детского сада. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет», - сообщили в ОГА.

В обладминистрации также показали фото последствий удара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонщина: на временно оккупированном левом берегу погибло три человека, 10 - пропали

Контекст

Оккупанты продолжают регулярно наносить удары по Херсонской области значительные территории которой затоплены после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Например за сутки 10 июня, оккупанты за сутки 41 раза обстреляли Херсонщину.