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Харківщина: росіяни атакували область "Шахедами", обстріляли аміакопровід та пошкодили три будинки

Київ • УНН

 • 509639 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Окупанти завдали ударів по області з використанням трьох "шахедів", двічі обстрілювали магістральний аміакопровід, також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Харківщина: росіяни атакували область "Шахедами", обстріляли аміакопровід та пошкодили три будинки

Деталі

️Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Внаслідок удару виникла пожежа.

Також, ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі. За інформацією, витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди, постраждалих немає. У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок.

Доповнення

Загалом, за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо

Минулої доби російські окупанти 41 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 247 снарядів. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, п'ятеро осіб дістали поранненя.

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