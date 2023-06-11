Харьковщина: россияне атаковали область "Шахедами", обстреляли аммиакопровод и повредили три дома

Детали

️Прошлой ночью, около 1:50, российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе. В результате удара возник пожар.

Также, враг дважды обстреливал магистральный аммиакопровод в Купянском районе. По информации, утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет. В селе Куриловка Купянского района в результате вражеского обстрела также поврежден дом.

Дополнение

В общем, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 18 га территории и обезвредили 74 взрывоопасных предмета.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты 41 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 247 снарядов. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пять человек получили ранения.