Харьковщина: россияне атаковали область "Шахедами", обстреляли аммиакопровод и повредили три дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Оккупанты нанесли удары по области с использованием трех "шахедов", дважды обстреливали магистральный аммиакопровод, также в результате обстрелов повреждены частные жилые дома. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram, передает УНН.
Детали
️Прошлой ночью, около 1:50, российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе. В результате удара возник пожар.
Также, враг дважды обстреливал магистральный аммиакопровод в Купянском районе. По информации, утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.
В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет. В селе Куриловка Купянского района в результате вражеского обстрела также поврежден дом.
Дополнение
В общем, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 18 га территории и обезвредили 74 взрывоопасных предмета.
Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты 41 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 247 снарядов. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пять человек получили ранения.