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Харьковщина: россияне атаковали область "Шахедами", обстреляли аммиакопровод и повредили три дома

Киев • УНН

 • 509639 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Оккупанты нанесли удары по области с использованием трех "шахедов", дважды обстреливали магистральный аммиакопровод, также в результате обстрелов повреждены частные жилые дома. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram, передает УНН.

Харьковщина: россияне атаковали область "Шахедами", обстреляли аммиакопровод и повредили три дома

Детали

️Прошлой ночью, около 1:50, российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе. В результате удара возник пожар.

Также, враг дважды обстреливал магистральный аммиакопровод в Купянском районе. По информации, утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет. В селе Куриловка Купянского района в результате вражеского обстрела также поврежден дом.

Дополнение

В общем, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 18 га территории и обезвредили 74 взрывоопасных предмета.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты 41 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 247 снарядов. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пять человек получили ранения.

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