Окупанти за добу 41 рази обстріляли Херсонщину: п'ятеро дістали пораненя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Минулої доби російські окупанти 41 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 247 снарядів. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін y Telegram, п'ятеро осіб дістали поранненя, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 41 обстріл, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
По зоні затоплення на Херсонщині рознесло боєприпаси та міни, які несуть потенційну небезпеку.