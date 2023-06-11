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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты за сутки 41 раз обстреляли Херсонщину: пятеро получили ранения

Киев • УНН

 • 230183 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 41 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 247 снарядов. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин y Telegram, пять человек получили ранения, передает УНН.

Оккупанты за сутки 41 раз обстреляли Херсонщину: пятеро получили ранения

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 41 обстрел, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

По зоне затопления на Херсонщине разнесло боеприпасы и мины, которые несут потенциальную опасность.

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