Оккупанты за сутки 41 раз обстреляли Херсонщину: пятеро получили ранения

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"За прошедшие сутки противник совершил – 41 обстрел, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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По зоне затопления на Херсонщине разнесло боеприпасы и мины, которые несут потенциальную опасность.