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Враг нанес три ракетных и 21 авиационный удар по Украине - Генштаб

Враг нанес три ракетных и 21 авиационный удар по Украине - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар. Также осуществили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Детали

Генштаб сообщает, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

«В течение суток противник обстрелял населенные пункты Турья, Леонивка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино - Сумской, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зыбино и Бочково на Харьковщине», - информирует Генштаб.

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