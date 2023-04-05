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Ворог завдав три ракетних та 21 авіаційний удар по Україні – Генштаб

Ворог завдав три ракетних та 21 авіаційний удар по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 758912 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар. Також здійснили понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Деталі

Генштаб повідомляє, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

«Протягом доби противник обстріляв населені пункти Тур'я, Леонівка та Печенюги Чернігівської області, Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине - Сумської, а також Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Зибине та Бочкове на Харківщині», - інформує Генштаб.

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