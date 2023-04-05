росіяни обстріляли ще одне селище на Донеччині, двоє загиблих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські війська обстріляли селище Олексієво-Дружківку на Донеччині, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"2 людини загинули, 4 поранено - такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки. Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години - росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами", - написав Кириленко.
Доповнення
Російські окупанти раніше обстріляли з танка селище Велика Новосілка на Донеччині, є жертва.