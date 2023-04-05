росіяни обстріляли ще одне селище на Донеччині, двоє загиблих - ОВА

Цитата

"2 людини загинули, 4 поранено - такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки. Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години - росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами", - написав Кириленко.

Доповнення

Російські окупанти раніше обстріляли з танка селище Велика Новосілка на Донеччині, є жертва.