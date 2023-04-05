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россияне обстреляли еще один поселок в Донецкой области, двое погибших - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковку в Донецкой области, известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"2 человека погибли, 4 ранены - таковы оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки. Городок подвергся обстрелу сегодня около 11 часов - россияне попали в жилой сектор. По предварительным данным, кассетными боеприпасами", - написал Кириленко.

Дополнение

Российские оккупанты ранее обстреляли из танка поселок Великая Новоселка в Донецкой области, есть жертва.

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