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Ворог поцілив у цивільних з танка у селищі на Донеччині, є жертва - ОП

Ворог поцілив у цивільних з танка у селищі на Донеччині, є жертва - ОП

Київ • УНН

 • 542456 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли з танка селище Велика Новосілка на Донеччині, є жертва. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог здійснив танковий обстріл смт Велика Новосілка, влучив по цивільних. Відомо про 1 загиблого та 2 поранених", - написав Єрмак.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ситуація на ранок в області така:

  • На Донецькому напрямку під обстрілами Градів Українськ Селидівської громади — пошкоджено 5 будинків.
  • В Очеретинській громаді пошкоджено лінії електропередач.
  • На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала двох ударів з Торнадо — пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав'ярню. 1 людина поранена у Торецьку.
  • Відомо про 5 поранених та пошкоджену багатоповерхівку у Бахмуті.
  • На Лисичанському напрямку зруйновано будівлю в Миколаївці, пошкоджено декілька будинків на двох вулицях Сіверська, зафіксовано обстріли Торського Лиманської громади.
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