Ворог поцілив у цивільних з танка у селищі на Донеччині, є жертва - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли з танка селище Велика Новосілка на Донеччині, є жертва. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Ворог здійснив танковий обстріл смт Велика Новосілка, влучив по цивільних. Відомо про 1 загиблого та 2 поранених", - написав Єрмак.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ситуація на ранок в області така:
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- На Донецькому напрямку під обстрілами Градів Українськ Селидівської громади — пошкоджено 5 будинків.
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- В Очеретинській громаді пошкоджено лінії електропередач.
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- На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала двох ударів з Торнадо — пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав'ярню. 1 людина поранена у Торецьку.
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- Відомо про 5 поранених та пошкоджену багатоповерхівку у Бахмуті.
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- На Лисичанському напрямку зруйновано будівлю в Миколаївці, пошкоджено декілька будинків на двох вулицях Сіверська, зафіксовано обстріли Торського Лиманської громади.
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