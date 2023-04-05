Ворог поцілив у цивільних з танка у селищі на Донеччині, є жертва - ОП

Цитата

"Ворог здійснив танковий обстріл смт Велика Новосілка, влучив по цивільних. Відомо про 1 загиблого та 2 поранених", - написав Єрмак.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ситуація на ранок в області така: