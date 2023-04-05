Враг попал в гражданских из танка в поселке в Донецкой области, есть жертва - ОП

Цитата

"Враг совершил танковый обстрел пгт Великая Новоселка, попал по гражданским. Известно об 1 погибшем и 2 раненых", - написал Ермак.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, ситуация на утро в области такая: