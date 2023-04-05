Враг попал в гражданских из танка в поселке в Донецкой области, есть жертва - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли из танка поселок Великая Новоселка в Донецкой области, есть жертва. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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"Враг совершил танковый обстрел пгт Великая Новоселка, попал по гражданским. Известно об 1 погибшем и 2 раненых", - написал Ермак.
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По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, ситуация на утро в области такая:
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- На Донецком направлении под обстрелами Градов Украинск Селидовской громады — повреждено 5 домов.
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- В Очеретинской громаде повреждены линии электропередач.
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- На Горловском направлении Константиновка подверглась двум ударам из Торнадо — повреждены больница, центр учета бездомных лиц, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшая кофейня. 1 человек ранен в Торецке.
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- Известно о 5 раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте.
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- На Лисичанском направлении разрушено здание в Николаевке, повреждено несколько домов на двух улицах Северска, зафиксированы обстрелы Торского Лиманской громады.
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