Враг за день выпустил по Никопольщине более 40 снарядов. Есть пострадавшие и разрушения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Враг из тяжелой артиллерии выпустил по Никопольщине более четырех десятков снарядов, и атаковал дроном. Есть пострадавшие и многочисленные повреждения, передает УНН с ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
Детали
По информации главы ОВА Сергея Лысака, с утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.
Пострадали четыре человека. Мужчины 40, 52 и 63 лет. И 60-летняя женщина.
Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач. А еще – трактор и 4 легковых авто.
Дополнение
Днём 31 августа Никополь выдержал ещё одну атаку российских военных. Оккупанты обстреляли город из артиллерии и повредили дома и коммуникации.
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