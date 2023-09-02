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Враг за день выпустил по Никопольщине более 40 снарядов. Есть пострадавшие и разрушения - ОВА

Враг за день выпустил по Никопольщине более 40 снарядов. Есть пострадавшие и разрушения - ОВА

Киев • УНН

 • 351647 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Враг из тяжелой артиллерии выпустил по Никопольщине более четырех десятков снарядов, и атаковал дроном. Есть пострадавшие и многочисленные повреждения, передает УНН с ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Детали

По информации главы ОВА Сергея Лысака, с утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

Пострадали четыре человека. Мужчины 40, 52 и 63 лет. И 60-летняя женщина.

Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач. А еще – трактор и 4 легковых авто.

Дополнение

Днём 31 августа Никополь выдержал ещё одну атаку российских военных. Оккупанты обстреляли город из артиллерии и повредили дома и коммуникации.

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