Ворог за день випустив по Нікопольщині понад 40 снарядів. Є постраждалі та руйнування - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ворог з важкої артилерії випустив по Нікопольщині понад чотири десятки снарядів, та атакував дроном. Є постраждалі та численні пошкодження, передає УНН з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Деталі
За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка.
Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. А ще – трактор і 4 легкові авто.
Доповнення
Вдень 31 серпня Нікополь витримав ще одну атаку російських військових. Окупанти обстріляли місто з артилерії та пошкодили будинки та комунікації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог обстріляв Краматорськ: постраждали будинки та кладовище - ЗМІ