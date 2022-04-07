Враг ударил по железной дороге в Донецкой области: заблокированы три эвакуационных поезда в Славянске и Краматорске

Цитата

"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. #Дорога_життя для десятков тысяч наших граждан сейчас. Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда", - написал Камышин.

Детали

По его словам, ждут окончания обстрела для прояснения ситуации.

"Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации. Мы делали, делаем и будем делать свою работу четко и надежно. До последнего", - отметил он.

Дополнение

Из-за обстрелов российских оккупантов разрушено железнодорожное полотно между Краматорском и Славянском, движение поездов в настоящее время приостановлено.