Окупанти обстрілами зруйнували залізничне полотно між Краматорськом та Слов'янськом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через обстріли російських окупантів зруйновано залізничне полотно між Краматорськом та Слов'янськом, рух потягів наразі призупинено. Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, пише УНН.
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"Вівторок, 5 квітня. Ніч минула тривожно. Через авіаудари зруйновано залізничне полотно між Краматорськом та Слов'янськом", — зазначив Лях.
Деталі
Очільник ОВА додав, що залізничне сполучення з Лозовою, яке було пошкоджено, практично відновлено. Протягом дня зі Слов'янська до Лозової для подальшої пересадки на евакуаційні потяги подадуть електрички.
Відновлювальні роботи на ділянці залізниці між Краматорськом та Слов'янськом тривають.
Додамо
За даними Укрзалізниці, поїзд 45/46, який знаходиться по станції Лозова, чекає на аналіз пошкоджень залізничного полотна та поновить рух після стабілізації на ділянці.
“Пасажирам, що очікують евакуації з Краматорська, радимо перебувати у безпечному місці та слідкувати за офіційними повідомленнями”, – інформують у відомстві.
Також поїзд 142/141 Львів-Лозова змінює маршрут руху і прямуватиме через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків.
Відправлення зі Львова о 14:15, по Полтаві-Південній о 15:52, із Лозової о 02:11, по Полтаві-Південній о 04:41.
Можливість прямування потяга до кінцевої станції Лозова підтверджуватимуть на щоденній основі в залежності від безпекової ситуації у регіоні.
Нагадаємо
Вчора, 4 квітня, понад 3 тисячі людей евакуювалися до Запоріжжя з Донецької та Луганської областей, а також з Бердянська.