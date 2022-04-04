ОП: сьогодні вдалось евакуювати понад 3 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Понад 3 тисячі людей за добу евакуювалися до Запоріжжя з Донецької та Луганської областей, а також з Бердянська. Про це у своєму Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Деталі
Наголошується, що 3 376 людей було евакуйовано за сьогодні.
Власним транспортом скористались:
З Маріуполя до Запоріжжя - 1 553 людини
З Бердянська, Пологів, Василівки, Мелітополя до Запоріжжя - 852 людини
Евакуаційними автобусами скористались:
в Луганській області 971 людина з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Гірського.
Додамо
Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на 4 квітня відкриті гуманітарні коридори з Маріуполя та Луганщини.