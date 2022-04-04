ОП: сьогодні вдалось евакуювати понад 3 тисячі людей

Деталі

Наголошується, що 3 376 людей було евакуйовано за сьогодні.

Власним транспортом скористались:

З Маріуполя до Запоріжжя - 1 553 людини

З Бердянська, Пологів, Василівки, Мелітополя до Запоріжжя - 852 людини

Евакуаційними автобусами скористались:

в Луганській області 971 людина з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Гірського.

Додамо

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на 4 квітня відкриті гуманітарні коридори з Маріуполя та Луганщини.