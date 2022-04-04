Сьогодні відкрито гуманітарні коридори з Маріуполя та на Луганщині - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на Донеччині та Луганщині на 4 квітня, повідомляє УНН.
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Верещук повідомила про роботу гуманітарних коридорів 4 квітня у Telegram.
"З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті. 15 автобусів для евакуації наших людей вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя", - вказала урядовець.
Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зі слів Верещук, планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами.
"Продовжуємо евакуацію людей з міст: Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та села Нижнє Луганської області", - вказала віце-прем'єр.
"Окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині. Попри це, мужні поліцейські, військові та водії під керівництвом голови Луганської обласної ВЦА продовжують допомагати евакуюватись цивільному населенню", - вказала Верещук.
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За даними ОП, 2 694 людини було евакуйовано за 3 квітня.