Сегодня открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя и в Луганской области - Верещук

Детали

Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 4 апреля в Telegram.

"Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте. 15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь", - указала чиновник.

Делегация Международного Комитета Красного Креста, по словам Верещук, планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.

"Продолжаем эвакуацию людей из городов: Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и села Нижнее Луганской области", - указала вице-премьер.

"Оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области. Несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством главы Луганской областной ВГА продолжают помогать эвакуироваться гражданскому населению", - указала Верещук.

Дополнение

По данным ОП, 2 694 человека были эвакуированы за 3 апреля.