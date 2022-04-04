Сегодня открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя и в Луганской области - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала гуманитарные коридоры в Донецкой и Луганской областях на 4 апреля, сообщает УНН.
Детали
Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 4 апреля в Telegram.
"Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте. 15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь", - указала чиновник.
Делегация Международного Комитета Красного Креста, по словам Верещук, планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.
"Продолжаем эвакуацию людей из городов: Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и села Нижнее Луганской области", - указала вице-премьер.
"Оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области. Несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством главы Луганской областной ВГА продолжают помогать эвакуироваться гражданскому населению", - указала Верещук.
Дополнение
По данным ОП, 2 694 человека были эвакуированы за 3 апреля.