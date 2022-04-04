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ОП: сегодня удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Более 3 тысяч человек за сутки эвакуировались в Запорожье из Донецкой и Луганской областей, а также из Бердянска. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

ОП: сегодня удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

Детали

Отмечается, что 3 376 человек были эвакуированы за сегодня.

Собственным транспортом воспользовались: 

из Мариуполя в Запорожье - 1 553 человека

Из Бердянска, Пологив, Васильевки, Мелитополя до Запорожья - 852 человека

Эвакуационными автобусами воспользовались:

в Луганской области 971 человек с Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Горного.

Добавим

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на 4 апреля открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя и Луганщины.

Украинские Национальные Новости

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