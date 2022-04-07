Ворог вдарив по залізниці на Донеччині: заблоковано три евакуаційні поїзди в Слов‘янську та Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Через ворожий авіаудар тимчасово заблоковані в Слов‘янську та Краматорську три евакуаційні поїзди. Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, передає УНН.
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"Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди", - написав Камишін.
Деталі
За його словами, чекають на закінчення обстрілу для прояснення ситуації.
"Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього", - зазначив він.
Доповнення
Через обстріли російських окупантів зруйновано залізничне полотно між Краматорськом та Слов'янськом, рух потягів наразі призупинено.