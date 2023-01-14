Враг ударил по критической инфраструктуре на Львовщине: возможны перебои с водой и светом

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"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в подаче света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" - написал Козицкий.

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Напомним

В Харькове большинство районов обесточены после взрыва. Как сообщает Суспільне, движение метро приостановлено.