Враг ударил по критической инфраструктуре на Львовщине: возможны перебои с водой и светом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Во Львовской области враг попал по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
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"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в подаче света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" - написал Козицкий.
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Напомним
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