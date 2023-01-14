Ворог ударив по критичній інфраструктурі на Львівщині: можливі перебої з водою та світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Львівській області ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури. Про це повдіомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!" - написав Козицький.
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