Ворог ударив по критичній інфраструктурі на Львівщині: можливі перебої з водою та світлом

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"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!" - написав Козицький.

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Нагадаємо

У Харкові більшість районів знеструмлені після вибуху. Як повдіомляє Суспільне, рух метро призупинено.