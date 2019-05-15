Враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12 часов, учтено уже 6 обстрелов со стороны боевиков. На Луганском направлении 6 мин калибра 82 мм противник с 9:45 в течение получаса выпустил по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи у населенного пункта Золотое-4", - сказал Праута.
Значительно активнее враг был на Донецком направлении. С 5 утра боевики одновременно начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил в районах Гнутово и Марьинки. Оба обстрелы продолжались по полчаса, при этом если в первом случае огонь велся из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, то во втором - из минометов 120-го калибра.
"Минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы враг применил после 6 утра неподалеку Павлополя. А буквально через полчаса боевики совершили на этом участке фронта еще один обстрел с использованием миномета 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов", - отметил Праута.
Также, позиции украинских войск вблизи Николаевки, боевики из 6:20 до 6:30 обстреляли из станкового противотанкового гранатомета.
Напомним, 14 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.